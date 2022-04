Rappresentanti di gioielli rapinati in pieno centro: colpo e fuga con l'oro a San Marco in Lamis

Finisce male la trasferta sul Gargano per due rappresentanti di gioielli, rapinati dell’intero campionario di monili in oro. Il fatto è successo questa mattina, intorno alle 13, a San Marco in Lamis. Le vittime della rapina - una proveniente dalla vicina Bat, l’altra da fuori regione - stavano percorrendo a piedi via La Piscopia, quando sono state sorprese da un rapinatore: ad agire è stato un uomo solo, a volto parzialmente coperto e, forse, armato (ma non si esclude la presenza di un complice-autista).

L’uomo, è stato ricostruito, ha minacciato e spintonato i due commercianti, strappando via il borsone contenente i gioielli. Quindi la fuga con la refurtiva, il cui valore - certamente ingente, considerata la tipologia di merce - non è stato ancora quantificato. L’accaduto è all’attenzione dei carabinieri, che stanno verificando la presenza di telecamere utili in zona.