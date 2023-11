La polizia ha effettuato i rilievi del caso e ascoltato le persone presenti. In fase di acquisizione i filmati delle telecamere dell'attività colpita e quelle della zona.

Il fatto è successo poco dopo le 17: i tre hanno fatto irruzione nell'attività e, minacciando i presenti con le armi, si sono fatti consegnare oro e preziosi presenti in esposizione. Nella concitazione del momento, nessuno è rimasto ferito o contuso.

E' ancora da quantificare il bottino della rapina messa a segno questo pomeriggio, in via Arpi, a Foggia.

Paura in via Arpi, in tre armati rapinano gioielleria sotto la minaccia delle armi