Rapina di via Arpi segnalata da un cittadino: è caccia ai tre autori del colpo

Foggiani indignati e commercianti preoccupati per la rapina compiuta ieri 30 novembre, intorno alle 18.20, presso la gioielleria 'Piccole gioie' di via Arpi a Foggia, che avrebbe fruttato un bottino del valore di 300mila euro.

La notizia, pubblicata in anteprima sulle nostre colonne insieme alle immagini video del colpo, ha scatenato un dibattito sul ruolo degli automobilisti e dei pedoni in transito in quegli istanti, che avrebbero assistito alla scena senza però avvertire le forze dell'ordine.

Effettivamente non tutti si sono scomodati, preferendo lasciar correre. Tuttavia, conforta il dato che a segnalare la rapina in corso sia stato un passante, oltre al sistema dall'allarme dell'attività commerciale collegato direttamente con la centrale operativa della Questura di Foggia.

Un segnale incoraggiante, atteso che, in circostanze analoghe, spesso è capitato che carabinieri e polizia non abbiano ricevuto alcuna segnalazione.

Sulla rapina di ieri proseguono le indagini della polizia. Le immagini degli impianti di videosorveglianza della zona potrebbero rivelarsi utili ai fini dell'individuazione dei responsabili che armati e incappucciati, hanno seminato il panico nell'esercizio commerciale, guadagnando la fuga con gioielli e preziosi.