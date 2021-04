Paura e spari in un'azienda agricola, banditi irrompono di notte e terrorizzano il custode: un trattore il bottino del colpo

E' accaduto la scorsa notte, nella borgata foggiana. Unico presente in sede era il custode che, fortunatamente, è rimasto illeso. Sull'accaduto sono in corso le indagini dei carabinieri

Rapinatori in azione a Borgo Arpinova. Nel mirino dei malviventi è finito, la scorsa notte, un allevamento di bestiame - l'azienda 'Nuova Top Class' -, dal quale è stato sottratto un grosso mezzo agricolo, il cui valore non è stato ancora pientamente quantificato.

Per mettere a segno il colpo, i rapinatori - quattro banditi, tutti a volto coperto e armati di pistola - non hanno esitato ad esplodere tre colpi a scopo intimidatorio, al fine di bloccare il custode che stava intervenendo in difesa dell'attività.

L'uomo, fortunatamente, è rimasto illeso. Sull'accaduto sono in corso le indagini dei carabinieri, che hanno avviato le indagini del caso.