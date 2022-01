Choc a Foggia, tre banditi armati rapinano rider: stava consegnando una pizza

Paura ieri sera a Foggia in piazza Nigri, in pieno centro. Un corriere mentre consegnava delle pizze è stato rapinato da tre persone a volto coperto armate di coltelli e pistola. Sotto la minaccia delle armi, il lavoratore si è visto costretto a consegnare tutto il denaro in suo possesso. Era appena uscito dal mezzo per consegnare una pizza. I rapinatori hanno fatto perdere le proprie tracce a piedi. L'uomo, in evidente stato di choc, ha lanciato l'allarme alla polizia, che indaga sull'accaduto. Potrebbero rivelarsi utili ai fini dell'individuazione dei responsabili i filmati delle telecamere della zona.