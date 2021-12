Armati rapinano corriere a Foggia: colpito alla testa mentre stava consegnando un pacco

Attimi di paura a Foggia dove un dipendente di una ditta di spedizione, mentre stava consegnando un pacco, è stato avvicinato da due uomini armati e travisati da passamontagna. Uno dei due malvivdenti lo ha colpito alla testa con il calcio di una pistola e si è fatto consegnare mille euro in contanti che il corriere, in quel momento, aveva con sè. La vittima dell'aggressione è stata trasportata e medicata al Policlinico di Foggia. Guarirà in dieci giorni. I rapinatori sono fuggiti a piedi facendo perdere le tracce. Sul caso indaga la polizia.