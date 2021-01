Rapinato supermercato in viale Candelaro: malviventi irrompono nella 'Coop' e fuggono col malloppo

Rapinato supermercato a Foggia. E' successo poco fa, alla periferia della città: a ridosso dell'orario di chiusura del punto vendita 'Coop' di viale Candelaro, due rapinatori - non è ancora chiaro se armati o meno - hanno fatto irruzione nell'attività commerciale, minacciando i dipendenti e asportando denaro presente nelle casse. Il bottino non è stato ancora quantificato. Sul posto, alcune pattuglie della polizia per i rilievi e le indagini del caso. Fondamentali per il buon esito delle attività saranno le immagini dei sistemi di videosorveglianza della zona.