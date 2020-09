Colpo in un bar di Cerignola: rapinatori disarmati sorprendono tutti e scappano con i soldi delle slot

Rapinatori in azione in viale Di Ponente, a Cerignola. Questa mattina, intorno alle 11.30, due persone, travisate e non armate, hanno sorpreso due addetti alla raccolta degli incassi delle slot machine, lungo viale Di Ponente.

Il fatto è successo nei pressi del 'Bar Hilton': le vittime avevano appena svuotato le casse delle 'macchinette' presenti nel bar quando i due malviventi sono entrati in azione.

Dopo aver fatto cadere i due a terra con degli spintoni - non sarebbero stati sferrati pugni nè operata altro tipo di violenza - i malviventi si sono impossessati del sacchetto contenente le monete appena prelevate, per poi fuggire a piedi lungo le vie retrostanti il locale.

Ancora da quantificare il bottino. Sulla vicenda sono in corso le indagini dei carabinieri, che stanno verificando la presenza di telecamere utili in zona. Nelle concitate fasi della rapina nessuno è rimasto ferito.