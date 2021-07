Commerciante picchiato e rapinato in strada: in tre gli portano via una pistola, la vittima finisce in ospedale

Si tratta del terzo grave fatto di cronaca registrato negli ultimi giorni a Cerignola: due giorni fa, un 20enne è stato brutalmente aggredito in via Corsica. Il ragazzo, secondo una testimonianza, è stato selvaggiamente picchiato da due persone ed ora rischia di perdere un occhio. Qualche giorno prima, un benzinaio è stato aggredito e rapinato in viale Di Levante.

Si tratta di una pistola calibro 6x35, ora nelle mani dei malviventi. La vittima dell'accaduto, invece, è stata soccorsa dal 118 e trasportata a 'Casa Sollievo della Sofferenza' per le ferite riportate durante l'aggressione. Le sue condizioni sono gravi. Sull'accaduto indagano gli agenti del Commissariato ofantino che stanno analizzando i filmati delle telecamere presenti in zona.

Commerciante brutalmente aggredito e rapinato in strada. E' successo la scorsa notte, a Cerignola, in piazza dei Cinquecentenario, dove la vittima - commerciante di 53 anni - è finito nel mirino di tre malviventi che lo hanno aggredito con l'intenzione di sottrargli un'arma legalmente detenuta.