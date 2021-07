Violenta rapina a Cerignola: in due, armati di pistola e coltello minacciano benzinaio e lo colpiscono alla testa con il calcio dell'arma

E' successo poco dopo le 13.30, in via Di Levante. Ancora da quantificare il bottino. Sull'accaduto sono in corso le indagini dei carabinieri

Violenta rapina, questa mattina, a Cerignola, dove in via di Levante (angolo via Consolare) è stato messo a segno un colpo in danno del distributore di carburante 'Ip'. Il fatto è successo intorno alle 13.30: due i rapinatori in azione, entrambi a volto travisato e armati rispettivamente di pistola e coltello.

I due hanno minacciato l'operaio di turno alla pompa di benzina e, dopo aver colpito il malcapitato con il calcio della pistola alla testa, si sono impossessati dell'incasso della giornata, non ancora quantificato. La vittima è stata trasportata in ospedale per le cure del caso. Sull'accaduto sono in corso le indagini dei carabinieri, che stanno verificando la presenza di telecamere utili in zona.