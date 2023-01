/ Via Castiglione, 63

Rapina nel centro scommesse: scatta colluttazione col dipendente, malviventi in fuga con 2mila euro

E' successo questo pomeriggio, poco dopo le 17, nell'attività situata in via Castiglione, a Foggia. Sull'accaduto sono in corso rilievi e indagini dei carabinieri