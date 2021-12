Paura in via Lustro: uomo schiaffeggiato e rapinato del telefono cellulare

Schiaffeggiato e rapinato del telefono cellulare: è successo ieri sera, in via Lustro, a Foggia.

Vittima dell'accaduto è un 52enne foggiano. L'episodio è all'attenzione della polizia: secondo quanto accertato, l'uomo stava passeggiando, quando è stato avvicinato e aggredito da un soggetto, pare straniero. Dopo avergli assestato un paio di ceffoni, l'aggressore avrebbe sottratto il cellulare al malcapitato per poi dileguarsi a piedi. Paura ed escoriazioni guaribili in pochi giorni per la vittima. Al vaglio della polizia i filmati delle telecamere presenti in zona.