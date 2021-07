Rapinatori irrompono in una cartolibreria: sotto la minaccia di un taglierino, ripuliscono l'attivtà dell'incasso e scappano

Quella di Marina di Lesina non è l'unica rapina compiuta ieri sera in provincia di Foggia. Nel mirino dei malviventi, due per l'esattezza armati di taglierino e travisati dai cappucci delle felpe, una cartolibreria di Manfredonia. I rapinatori, sotto la minaccia dell'arma bianca, sono riusiciti a farsi consegnare l'incasso dai titolari, qualche centinaia di euro, e hanno guadagnato la fuga. Le forze dell'ordine che indagano sul caso starebbero visionando le immagini degli impianti di videosorveglianza della zona, che potrebbero aver ripreso i due malviventi in fuga.