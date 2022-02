Rapina a Foggia: armati fanno irruzione al 'Carrefour' di via della Repubblica, paura e fuga col malloppo

Una rapina è stata messa a segno questa sera, in danno del supermercato 'Carrefour', in via della Repubblica. Il fatto è successo poco prima delle 20, quando due persone - entrambe a volto travisato, una delle quali armata di pistola - hanno fatto irruzione nell'attività intimando ai dipendenti di consegnare loro il denaro presente in cassa.

Arraffato il denaro (il bottino non è stato ancora quantificato) i due sono fuggiti. Non è chiaro se ad attenderli ci fosse un altro complice. Sul posto sono intervenuti gli agenti delle 'Volanti' per le attività di rito; le indagini sono affidate agli agenti della squadra mobile. Richiesto anche l'intervento di una ambulanza del 118. Al vaglio della polizia la presenza di telecamere utili alle indagini.