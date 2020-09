Rapina a Carapelle: banditi armati di pistola irrompono in una sala scommesse e fuggono col bottino

Seconda rapina nel giro di poche ore, nel Foggiano. Dopo il colpo messo a segno in danno di due addetti agli incassi delle slot machine, a Cerignola, un'altra rapina è stata registrata nel primo pomeriggio di oggi, a Carapelle. Nel mirino dei malviventi è finita la sala scommesse 'Eurobet' di via Caduti delle guerre.

Sulla vicenda sono in corso le indagini dei carabinieri. Secondo una prima ricostruzione dell'accaduto, alle 14.30 circa, due sconosciuti, giunti in sella ad una moto, entrambi con addosso caschi integrali, uno armato di pistola (poi risultata essere una scacciacani), hanno rapinato la sala scommesse fuggendo con l'incasso. Il bottino non è stato ancora quantificato. Durante l'azione nessuno è rimasto ferito. Al vaglio dei militari la presenza di telecamere utili in zona.