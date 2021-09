"Hanno ucciso il mio sangue per due spiccioli". Lo sfogo di Alfredo a un anno della violenta rapina: "La città si è indignata solo per 15 minuti?"

Il nipote di Traiano: "Spero che mio zio non riceva altre coltellate. Quello dello Stato. Il resto continuerà a vivere la propria vita perché 'fin quando non mi succede nulla a me, tutto a posto'. Ma fino a quando non ci sarà giustizia, ci sarò io a ricordarvi chi era Francesco