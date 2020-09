Ultima ora: violenta rapina in un bar di Foggia

Violenta rapina in un bar di Foggia intorno alle 13.45. Durante l'orario di chiusura, in via Salvo D'Acquisto angolo Guido Dorso, tre banditi hanno fatto irruzione nell'attività commerciale 'Gocce di Caffè' e durante il colpo hanno aggredito il proprietario colpendolo al volto con un oggetto metallico.

L'uomo è stato trasportato in ospedale da un'ambulanza del 118. Sul posto la polizia, che indaga sull'accaduto, e i carabinieri. Al momento non è chiaro se la rapina sia andata o meno in porto, se cioè i malviventi si sono dileguati con l'incasso. Non si conoscono le condizioni del titolare ferito.