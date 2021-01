Immagine di repertorio

Rapina da film alle porte di Foggia: commando armato assalta autoarticolato, poi la fuga con motori e componenti auto

Il fatto è successo alle 19 di ieri, lungo la Statale 673 (in direzione autostrada). Ingente il bottino, nessuna conseguenza fisica per la vittima. Sull'accaduto sono in corso le indagini dei carabinieri