Choc nel Foggiano: automobilista fermato e rapinato da un commando armato

Non si placa l'ondata di rapine nell'agro di Cerignola. L'ultima in ordine di tempo è stata messa a segno ieri 16 febbraio sulla strada provinciale 62 che collega il centro ofantino a Trinitapoli. Approfittando del buio, tre persone a bordo di un'auto hanno avvicinato un agricoltore intimandogli di arrestare la corsa e sotto la minaccia di una pistola, gli hanno portato via circa 3mila euro in suo possesso.

La vittima ha dato l'allarme ai carabinieri, che hanno avviato le indagini del caso. L'episodio fa il paio con una rapina analoga, più o meno con le stesse modalità, all'indirizzo di un negoziante cinese di articoli per la casa, sequestrato, picchiato e rapinato a Cerignola. Anche in quella occasione il bottino fruttò alla banda tremila euro. E' plausibile che ad agire possa essere stato lo stesso gruppo.