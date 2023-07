Armati di fucile e a volto coperto rapinano area di servizio

Urla e paura la scorsa notte in un'area di servizio dell'autostrada A14 in agro di Cerignola. Intorno alle 2 un commando a volto coperto composto da tre persone, una delle quali armato di fucile, hanno fatto irruzione all'interno dei locali dell'autogrill.

Chi era dall'altra parte della cassa, con l'arma puntata, non ha potuto far altro che consegnare non solo il denaro contenuto in cassa, parecchie centinaia di euro, ma anche alcune stecche di sigarette e gratta e vinci. I tre hanno poi guadagnato la fuga e abbandonato la sede autostradale oltrepassando la recinzione. Le indagini della rapina sono affidate agli uomini della Polstrada. Utili all'individuazione dei responsabili potrebbero rivelarsi le immagini dell'impianto di videosorveglianza.