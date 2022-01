Terrore e violenza in città: tre banditi irrompono in una abitazione, minacciato e rapinato proprietario

Tre persone incappucciate fanno irruzione in una abitazione e fuggono con 2700 euro. Accade alla periferia di Foggia, dove un cittadino cubano è stato rapinato in casa da tre soggetti, uno dei quali armato di bastone. Pochissimi i dettagli sulla vicenda, ora all’attenzione della polizia. Oltre al denaro, i tre malviventi avrebbero asportato anche i documenti personali del malcapitato. L'episodio fa il paio con quanto accaduto alcuni giorni fa in piazza Nigri, dove un rider era stato rapinato mentre consegnava una pizza da tre persone a volto coperto armate di coltelli e pistola.