Positivo al Covid il sindaco di Pietramontecorvino: "Ho sempre rispettato le regole ma non è bastato"

L'annuncio del primo cittadino: "Ho sempre rispettato le regole, ma non è bastato. Nel paese la situazione dei contagi è in crescita esponenziale". E annuncia imminenti provvedimenti restrittivi

Un altro sindaco positivo al Covid-19. Il contagio, questa volta, è avvenuto sui Monti Dauni, dove a risultare positivo al Covid-19 è Raimondo Giallella, sindaco di Pietramontecorvino.

"Per dovere di trasparenza e per il rispetto che devo a voi tutti", spiega il primo cittadino - "vi segnalo che nella giornata di ieri mi sono sottoposto a tampone molecolare che ha accertato la mia positività al Covid-19. Questo virus non fa sconti a nessuno, non fa distinzioni sociali, non distingue tra giovani e anziani, tra uomini e donne o tra amministratori e cittadini".

"In questi mesi ho sempre rispettato le regole, sono stato sempre molto attento e responsabile, ma non è bastato. Se può farvi piacere, voglio tranquillizzare tutti sul mio stato di salute e dei miei familiari: nessuno di noi, al momento, presenta criticità particolari. Per quanto riguarda il nostro paese, purtroppo, la situazione dei contagi è in crescita esponenziale. A questo proposito ci riserviamo un momento diverso per gli aggiornamenti e anche per annunciare imminenti provvedimenti particolarmente restrittivi. Il virus è subdolo, si annida ovunque", conclude.