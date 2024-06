A 'Farwest' "l'incredibile storia di Follieri", dal sogno Usa finito con l'arresto ai tentativi di entrare nel calcio

"La sua vita potrebbe essere un film, nel quale compaiono una diva di Hollywood, l'ex presidente degli Stati Uniti Bill Clinton e il Vaticano". A Far West, programma condotto da Salvo Sottile e in onda su Raitre, si parla di Raffaello Follieri (Guarda la puntata).

In una video-inchiesta andata in onda nel corso della puntata di ieri sera, la giornalista Rebecca Pecori ha ricostruito la storia dell'imprenditore foggiano, l'ascesa negli Usa, l'arresto e la condanna a quattro anni per aver truffato importanti uomini d'affari, fino ad arrivare alla storia più recente, al presunto business legato allo sfruttamento delle terre rare, e ai tentativi (tutti andati a vuoto) di acquisire alcune società di calcio, tra cui il Foggia e la Roma.

La storia è nota, ha inizio nei primi anni del nuovo millennio. Nel 2003 Follieri è ragazzo poco più che ventenne che va negli Stati Uniti per "cogliere tutte le occasioni che la Grande Mela ha da offrire". È un periodo piuttosto florido per gli Usa, Wall Street va alla grande, girano tanti soldi. Ecco perché fare affari nel settore immobiliare è abbastanza semplice. Ed è proprio in quel settore che Follieri troverà modo di farsi largo tra i grandi uomini d'affari americani.

"In quel periodo la Chiesa era sotto pressione a causa degli scandali sulla pedofilia. Questo, insieme alla facilità di fare affari nell'immobiliare crearono la congiuntura perfetta per consentirgli di inserirsi e aggirare il sistema", racconta la giornalista Christine Haughney del New York Times, la cui inchiesta - quando lavorava per il Wall Street Journal - fece crollare il castello di carta costruito da Follieri. "Diceva di avere contatti e legami stretti con il Vaticano. Si muoveva negli Usa comprando immobili della Chiesa a prezzi inferiori rispetto a quelli di mercato e rivendendoli a prezzi superiori".

Follieri si presentava come persone affabile, bravo a farsi piacere con i modi garbati, stile ed educazione: "Un intermediario a cui uno si può affidare, che trasmette in qualche modo fiducia".

Nel giro di pochi anni, Follieri riuscì a coronare il proprio sogno. A 26 anni viveva sulla Fifth Avenue, fidanzato con la diva di Hollywood Anne Hathaway, e potendo vantare rapporti di amicizia con l'ex presidente Bill Clinton e con Harvey Weinstein, all'epoca il più importante produttore cinematografico d'America. Per rendere ancora più credibile il suo ruolo di intermediario del Vaticano, era solito andare in giro con dei preti, come racconta un portiere della Olimpic Tower, lussuosissimo edificio dove Follieri conviveva con la Hathaway. Follieri aveva persino assunto una suora come segretaria, come ricorda una fonte anonima.

Grazie ai suoi uffici, riesce a entrare in affari con Ron Burkle, il re dei supermercati, che investì fino a 100 milioni. E sembra sia stato proprio Burkle ad aprire a Follieri la strada della Clinton Foundation. Follieri fu invitato dalla Clinton Global Initiative annunciando di voler investire la colossale somma di 50 milioni di dollari in beneficenza. Soldi che non arriveranno mai: "Ma quando mai si è visto un italiano che dà 50 milioni in beneficenza, se non ne ha a disposizione almeno 5 miliardi?", il commento della fonte.

Il castello di carte di Follieri crolla quando Christine Haughney inizia a cercare di capire come funzionassero i guadagni dell'imprenditore foggiano, quali banche lo supportassero e da dove venissero i soldi: "Sono venuta a sapere che molte arcidiocesi di cui sosteneva di avere immobili in trattativa, dicevano di non avere avuto nulla a che fare con lui".

L'inchiesta della Haughney mise in allerta Burkle, che chiese il conto a Follieri temendo per i propri investimenti. Fu l'inizio della fine. Nel 2008 Follieri venne arrestato e condannato a 4 anni di carcere. Ben 14 i capi di imputazione, tra cui frode, riciclaggio e cospirazione: "Aveva incassato assegni milionari con la promessa di investirli in immobili, ma aveva finito per spenderli per fare la bella vita. Non ne entravano abbastanza per far funzionare le cose. Si è appropriato indebitamente di tantissimi soldi degli investitori, che usava per il suo appartamento, per il dog sitter, per l'acquisto di tantissimi gioielli, che poi ha dovuto vendere quando è stato condannato".

Per il giornalista investigativo Jason Berry, l'ambizione di Follieri era quella di diventare ricco e fare soldi per sé e per Andrea Sodano, nipote del cardinale allora segretario di Stato: "Si era reso conto che gli scandali sessuali stavano costando alla Chiesa americana una enorme somma di denaro e ha iniziato a vendere immobili ponendoli sul mercato. La strategia di Follieri era quella di comprarli al minor prezzo possibile per poi rivenderli al prezzo più alto possibile. Il cuore della storia è sempre stato a Roma". Nell'inchiesta della Fbi, spuntò anche una lettera in cui il card. Sodano, preso atto del raggiro, scrisse a Follieri intimandogli di stare attento e di non coinvolgerlo nelle sue iniziative. "Un grande venditore con zero contenuti. Non sapeva come portare avanti un business, non sapeva neppure come usare un computer", commenta un'altra fonte, che prestò dei soldi a Follieri. Nel servizio vengono rivelati anche dei documenti inediti, ovvero uno scambio di mail con Doug Band, strettissimo collaboratore di Clinton.

Poi si passa agli ultimi anni. Ai presunti nuovi affari con petrolio e gas, fino al più recente legato alle terre rare. Nel 2023 si diffonde la notizia circa un interessamento di Follieri a rilevare la Roma. Notizia smentita dal club giallorosso, cui fece seguito una contro-smentita dello stesso Follieri, che annunciò di aver formulato l'offerta. Fu l'ennesimo tentativo (andato a vuoto) di comprare un club di calcio. Tra il 2017 e il 2020, Follieri provò tre volte a prendere il Foggia. L'ultima trattativa, celeberrima, vide protagonisti l'allora presidente Felleca e l'ad Davide Pelusi: "Diceva di avere alle spalle degli arabi, di essere il socio di minoranza di una società araba posseduta da un emiro che trattava petrolio". E alle richieste di specifiche sulle sue aziende, Follieri rispose inviando foto di petroliere e distributori di benzina.

Il resto è storia, con l'incontro a Palazzo di Città, e i sospetti dell'allora sindaco Landella, il quale pretese che Follieri versasse 1,3 milioni di euro per l'acquisizione delle quote del club in un conto dedicato, alla presenza di un notaio. Soldi che non arrivarono mai.

"Si doveva comprare un sacco di squadre. Sono tutte chiacchiere. Follieri lo conosciamo da vent'anni", il commento di alcuni tifosi intervistati.