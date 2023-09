Violenza in centro a Foggia: minorenne ferito a sangue dopo una lite

Attimi di paura questa sera in via Mele in prossimità della Prefettura di Foggia e di Palazzo di Città. Una banale lite tra ragazzini è degenerata di colpo. Violenta e inaudita la reazione di uno dei contendenti, che avrebbe estratto un'arma da taglio e al termine dell'alterco accoltellato un coetaneo, immediatamente soccorso e trasportato in pronto soccorso al Policlinico Riuniti. Al momento non si conoscono le sue condizioni. Tuttavia, sarebbe grave ma non in pericolo di vita.

La polizia di Stato, giunta tempestivamente sul posto, ha fermato e portato in Questura il presunto responsabile davanti a una folla di ragazzi riunitisi in quella zona per trascorrere la serata. Sono stati attimi concitati. Rabbia e indignazione sui social tra i foggiani, già duramente frastornati da tutta una serie di gravi accadimenti che hanno segnato l'estate. Nel mirino, ancora una volta le famiglie. "Resto sempre più basito, ci vuole il pugno duro, il decreto Caivano va assolutamente approvato quanto prima!" scrive un nostro lettore.