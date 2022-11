Gravissimo incidente in via Natola: auto travolge ragazzo

Gravissimo incidente stradale, poco fa, in via Natola, a Foggia, dove un giovane è stato investito in pieno da un'autovettura.

Secondo una primissima e parziale ricostruzione, il ragazzo stava attraversando la strada a piedi quando è stato travolto dal mezzo che sopraggiungeva.

L'impatto è stato violentissimo, con la vittima che ha sfondato il parabrezza del veicolo. Sotto choc l'investitore, che si è fermato per chiedere aiuto.

Sul posto, un'ambulanza del 118 e un'auto medica i cui operatori hanno trasportato il ferito in gravi condizioni al pronto soccorso.

Al momento non sono note le sue condizioni. Alla polizia locale il compito di ricostruire la dinamica dell'accaduto ed effettuare i rilievi del caso.