La condanna del sindaco di Orta Nova, Domenico Lasorsa, in merito all'aggressione avvenuta a Stornara di quattro ragazzi all'indirizzo di due fratelli gemelli di Orta Nova

Il sindaco di Orta Nova, Domenico Lasorsa, condanna il gravissimo episodio di violenza avvenuto qualche giorno fa davanti a un bar di Orta Nova ad opera di una gang di quattro ragazzi all'indirizzo di due fratelli gemelli di Stornara: "Alla luce dell'episodio increscioso accaduto qualche giorno fa a Stornara, e che ha visto protagonisti due ragazzi ortesi pestati brutalmente, volevo manifestare solidarietà alla famiglia anche qui pubblicamente. Dopo averlo fatto privatamente. Subito dopo l'accaduto mi sono sentito con il sindaco di Stornara, Rocco Calamita, con il quale abbiamo concordato un incontro con il Prefetto per denunciare l'escalation di violenza che si sta consumando tra i giovani del nostro territorio. Arrivare a picchiare per futili motivi, essendo già armati, è da veri e propri criminali. Non ci possono essere giustificazioni, di alcun tipo, a questi gesti balordi"