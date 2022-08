"Qui non riusciamo più a dormire"

Via Annino Gentile · Candelaro

Via Annino Gentile · Candelaro

Salve Foggiatoday, d'estate nel parco dove c'è la statua di Don Bosco in via Annino Gentile, dopo la mezzanotte è un continuo via vai di gruppi di ragazzi che prima di andare a dormire bivaccano, bevono, fumano, giocano a pallone e urlano. Nonostante le segnalazioni fatte a chi di dovere, siamo costretti ad abdicare e a chiudere tutte le finestre pur di prendere sonno. C'è anche chi lavora ad agosto. Il problema del parco è che si trova a ridosso di decine di palazzi. E' assurdo che nessuno ci tuteli.