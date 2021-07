Vacanza in Salento si trasforma in tragedia: 27enne e 29enne di Cerignola muoiono annegati nelle acque di Otranto

La tragedia si è consumata questa mattina in Salento, presso la località Baia dei Turchi a Otranto. Le vittime sono Francesco Rosario Mancino di 29 anni e Pia Patruno di 27

Erano di Cerignola Rosario Francesco Mancino e Pia Patruno, il 29enne e la 27enne morti annegati questa mattina intorno alle 11.30, presso Baia dei Turchi, uno specchio d'acqua caratterizzato dalle forti correnti sospinte dal vento di maestrale. Lo riporta Lecceprima.

Le due giovani vittime, giunti in Salento per trascorrere le vacanze con altri sette amici, alloggiavano presso un villaggio situato sulla litoranea dei Laghi Alimini. Alcuni di loro avevano deciso di trascorrere la mattinata nella suggestiva località. Purtroppo, però, qualcosa è andato storto.

A lanciare l'allarme ai carabinieri di Otranto, intorno alle 11.30, sono stati alcuni turisti che hanno segnalato la presenza di due corpi senza vita galleggiare in mare. L'ipotesi più accreditata è che i due ragazzi siano annegati nel tentativo di aiutarsi a vicenda.

Considerata la natura rocciosa del tratto di costa, è stato richiesto l'intervento di una imbarcazione della capitaneria di porto che ha proceduto al recupero dei corpi delle giovani vittime. Alcuni bagnanti, con l’ausilio dei bagnini dei lidi vicini e di una imbarcazione di salvataggio aquaspeed, avevano raggiunto e recuperato i corpi dei due sfortunati ragazzi.

Sul posto, oltre ai sanitari del 118 - che non hanno potuto far altro che constatare il decesso dei due cerignolani - anche gli agenti delle volanti del commissariato di Otranto.

Procede la Capitaneria di Porto. Accertamenti in corso per stabilire le cause che hanno provocato il decesso, da chiarire le circostanze della tragedia.

Le salme sono state trasportate dal porto di Otranto all'ospedale Vito Fazzi di Lecce, a disposizione dei familiari allertati e giunti dalla città ofantina.

Aggiornato alle 18.45