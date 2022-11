Foggia in ansia per Rebecca e Martina: le due adolescenti sono sparite da un giorno e mezzo. Dell'accaduto è stata informata, tramite denuncia, la polizia che ha avviato gli accertamenti del caso. Le due ragazze, rispettivamente di 16 e 15 anni, amiche tra loro, hanno fatto perdere le loro tracce alle 22 di ieri, ovvero da quando non hanno fatto ritorno a casa. Entrambe avevano con sé il telefono cellulare, che però risulta perennemente spento.

Secondo quanto riferito dall'Ansa, le due ragazze potrebbero aver preso, in serata, il treno in direzione Bari, per scendere entrambe alla fermata di Cerignola. Una delle due, aggiunge l'agenzia, avrebbe espresso il desiderio di lasciare la città.

Avviato dai familiari il tam-tam sui social: "Rebecca torna ri sto aspettando". In riferimento alla ragazza, la madre precisa: "E' alta 170 cm, capelli castani, occhi

azzurri e ha 16 anni e mezzo. Chiunque possa avere informazioni può contattare me o la polizia. E' vestita con leggings neri e maglia verde oliva della kappa con bande arancioni sulla spalla e sul braccio, condividete". Diffuse anche le indicazioni sul'altra scomparsa: Martina è alta 160 cm, ha i capelli scuri, corti, occhi castani e indossava una giacca nera.