Una vita interrotta bruscamente a 16 anni: comunità sotto choc per la morte di Nunzia

Da ieri sera San Nicandro Garganico è sotto choc per la notizia della brusca scomparsa di una ragazza di 16 anni. Questo pomeriggio, poco dopo le 15.30, il primo cittadino Matteo Vocale ha affidato a Facebook il messaggio di cordoglio di un'intera città.

"Leggere dei manifesti funebri con su scritto "di anni 16", sembra una storpiatura, uno scherzo. Tra poco, nella Chiesa Madre, avranno luogo i funerali di Nunzia, che ha voluto lasciarci in questo modo indicibile, lasciando tutti sgomenti. Ho passato le ultime ore a cercare di capire perché. Possiamo affidarci solo al lavoro degli inquirenti, se saranno dati elementi ulteriori. Ma nulla ci restituirà quella giovane vita, forse vittima di un mondo sempre peggiore e sempre meno umano. A voi, ragazzi di oggi e di domani, chiedo di parlare, sfogarvi, con chiunque, quando ne avete bisogno. I problemi si risolvono, tutti. Una vita, invece, vale più di ogni cosa, perché nessuno te la ridà indietro. A noi adulti, ad iniziare da me, voglio ricordare che i giovani non hanno bisogno di avere tutto ma, principalmente, di essere ascoltati. Possa la sua anima trovare la pace che qui non ha avuto.