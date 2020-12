Ragazza pugliese rientrata da Londra positiva al Covid: si teme 'variante inglese', Zooprifilattico analizzerà il tampone

E' risultata positiva al Covid-19 la ragazza rientrata giovedì scorso a Bari da Londra su un volo che, si legge sull'Ansa, era "molto affollato".

Come riporta l'agenzia di stampa "il passaggio al termoscanner ha evidenziato che aveva la febbre e agli operatori dell'Usmaf la giovane ha detto di avere avuto sintomi para-influenzali già in Inghilterra dove si era sottoposta a un tampone del quale non aveva avuto l'esito prima di partire".

La giovane è in buone condizioni e si trova in isolamento. Il tampone, stando a quanto riporta l'Ansa, verrà esaminato nelle prossime ore dall'istituto Zooprofilattico, che valuterà se si tratta o meno della variante inglese del virus. Non è chiaro se ad analizzarlo sarà il centro di Foggia o di Putignano.

Tutti i passeggeri del volo saranno contattati e sottoposti a tampone.