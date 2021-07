Tragedia sul Gargano: morta ragazzina dispersa in mare, recuperato tra gli scogli il corpo senza vita della 12enne

Drammatico epilogo, a Vieste, dove poco fa i sommozzatori hanno recuperato il corpo, ormai senza vita, della ragazzina scomparsa in mattinata tra le onde, tra Marina Piccola e l'isola del faro. Il cadavere, stando alle prime informazioni, è stato trovato tra gli scogli, in zona 'Punta San Francesco'.

Alle ricerche hanno preso parte gli uomini della Guardia Costiera, i vigili del fuoco, carabinieri, polizia locale e volontari di protezione civile. Nonostante la poderosa macchina di soccorso per la 12enne non c'è stato nulla da fare.

Ancora da ricostruire la dinamica dell'accaduto: secondo le prime informazioni raccolte, pare che la ragazzina stesse cercando di tornare a riva, a Marina Piccola, quando si è trovata in difficoltà per il mare mosso. Con lei erano presenti due coetanei che, riusciti a mettersi in salvo, hanno lanciato l'allarme.

Aggiornato ore 16.10