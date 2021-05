"Cado spesso e mi faccio male". Il grido d'allarme di Raffaele: "Rifate le strade di Borgo Croci e non parcheggiate davanti agli scivoli"

Più di una volta Raffaele Cagnazzo è caduto dalla sua sedia a rotelle mentre attraversava le strade di Borgo Croci Sud, mal ridotte e al limite della percorribilità anche per gli automobilisti. "E' un percorso ad ostacoli". E non è l'unico problema, non mancano infatti le auto parcheggiate in prossimità degli scivoli per i diversamente abili: "Sono costretto a tornare indietro e a fare il giro".

"Ho sperato che in occasione del Giro d'Italia rifacessero il manto stradale, qui ogni giorno cado e mi faccio male. Chiedo un aiuto perché io questa strada (via Capitanata), la faccio ogni giorno"