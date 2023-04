Foggia terra di usurai ed estorsori: arriva il commissario straordinario del Governo

Una riflessione sui temi dei valori della libertà, di cittadinanza attiva e di contrasto ad ogni forma di sopruso e di illegalità, attraverso il confronto con chi, con la forza del coraggio e il profondo senso di fiducia nelle istituzioni, ha deciso di non abbassare la testa di fronte alle indebite interferenze della criminalità nella proprie vita personale e professionale.

Con questo obiettivo - rivolgendosi agli studenti delle scuole secondarie di secondo grado della provincia e agli studenti universitari - la Prefettura di Foggia ha promosso l'evento 'Racket e Usura. Testimonianza di Coraggio e Libertà', che si svolgerà domani venerdì 28 aprile presso il teatro 'Mercadante' di Cerignola, in collaborazione con il Comune, l’Università di Foggia, l’Ufficio Scolastico Regionale della Puglia e la Diocesi di Cerignola-Ascoli Satriano.

In provincia di Foggia, nel 2022, era stato registrato un maggior numero di operatori economici propensi alla denuncia, tuttavia i dati in Puglia non sono per nulla incoraggianti: le istanze presentate sono state 40 nel 2019, 28 nel 2020, 27 nel 2021 e 16 nel 2022. Meno che mai quelli relative alle denunce per estorsione: 47 nel 2019, 67 nel 2020, 62 nel 2021 e 26 nel 2022. E' ancora troppo alto il timore di subire ritorsioni.

L’iniziativa costituisce il nuovo evento del tour della Legalità ideato nell’ambito del 'Patto Educativo Provinciale'. Alla giornata di sensibilizzazione e formazione prenderanno parte il Prefetto di Foggia Maurizio Valiante, il sindaco Francesco Bonito, il Procuratore di Foggia Ludovico Vaccaro e il Questore di Foggia Ferdinando Rossi.

Seguirà poi la tavola rotonda con la partecipazione straordinaria del commissario straordinario del Governo per le iniziative antiracket ed antiusura, Prefetto Maria Grazia Nicolò, e del Presidente nazionale di Libera, don Luigi Ciotti, che avranno modo anche di dialogare con gli studenti. Seguiranno le testimonianze di don Pasquale Cotugno della Caritas Diocesana e di Franco Elia, imprenditore agricolo.

L’evento vedrà inoltre gli studenti delle scuole di Cerignola salire sul palco per dare vita ad una performance teatrale sui temi oggetto della giornata, dopo una accurata preparazione avvenuta nelle settimane scorse con la supervisione del noto attore foggiano Dino La Cecilia.

In contemporanea, nella piazza antistante il Teatro, saranno allestiti il Pullman Azzurro della Polizia di Stato e i mezzi di tutte le forze di polizia..