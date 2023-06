Nessuno aiuta Tefta e il figlio di 5 anni: una sola donazione e arriva dalla Sardegna

Una sola donazione, peraltro dalla Sardegna, per Tefta Malaj, la 39enne albanese ferita dal marito nella notte tra il 6 e il 7 maggio del duplice omicidio di via Palmiro Togliatti a Torremaggiore, in cui morirono la figlia 16enne Jessica e il condomino della palazzina al civico 32, il 51enne Massimo De Santis, ritenuto dall'aggressore il presunto amante della moglie.

Per il gip che ha convalidato l'arresto del 45enne lo scorso 11 maggio, il killer ha agito con "modalità brutali che mostrano una totale insensibilità dell'indagato per la vita umana e una non comune propensione al delitto come mezzo di affermazione delle proprie convinzioni e come modalità di affermazione del proprio ruolo all'interno della famiglia".

Tefta è sopravvissuta insieme al figlio di 5 anni. A evidenziare il flop è stato l'avvocato ortese Michele Sodrio. Entrambi non abitano più a Torremaggiore: "Una scelta dettata dal dolore di dover rientrare nel luogo dove ha perso la vita sua figlia e dopo essere stata oggetto di commenti carichi di odio" il commento del legale. "Voglio trasferirmi da qua, mi sento osservata e non posso stare qua. Non riesco, mi sento sola" aveva detto alcuni giorni fa la donna in tv. Tefta avrebbe ricevuto anche minacce dai familiari del marito, ristretto in carcere: "Danno la colpa a me perché non ho raccontato le violenze su Jessica".

Di lei e del bambino di cinque anni se ne stanno occupando i servizi sociali del Tribunale dei Minori di Bari. Entrambi vivono in una località segreta. L'avvocato Michele Sodrio ha presentato una istanza con richiesta da aiuto al sindaco di Torremaggiore, per il cambio di domicilio.