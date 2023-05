Il bisogno di Ioanna, la 25enne di Foggia affetta da acondroplasia: "Mi serve un mezzo per potermi spostare"

Ioanna è una ragazza di 25 anni, nata con una acondroplasia nanismo metatropico, malattia che la costringe su una sedia a rotelle e le impedisce ogni tipo di autonomia. Sua mamma la accudisce 24 ore al giorno, impedendole di cercare un lavoro.

Ioanna, almeno una volta all'anno deve recarsi al 'Gaslini' di Genova o al 'Burlo Garifalo' di Trieste ed è costretta a spostarsi in ambulanza, con una spesa che arriva anche a 4mila euro a viaggio. Per lei, oggi, è indispensabile avere un mezzo per potersi spostare, non solo per raggiungere gli ospedali che la curano, ma anche solo per poter uscire per Foggia, cosa che oggi non può fare se non avventurandosi tra le strade e i marciapiedi malconci della nostra città, con tutti i rischi che ne comporta.



Nel 2017 ha avuto una broncopolmonite che la portó al coma, i medici non diedero speranze alla mamma; dopo un po' la forte Ioanna si risveglió ma con una grave insufficienza respiratoria che la costringe a respirare con una cannula.

Per l'acquisto di questo mezzo, a luglio del 2022, Ioanna ha aperto una raccolta fondi (qui per donare).che ad oggi conta solo 2950 euro, ma per raggiungere il suo desiderio di acquistare un'auto attrezzata ce ne vogliono circa 50mila. Per aiutarsi a reperire fondi, ha scritto anche un libro, che parla di lei e della sua difficile vita (come acquistarlo).

Ioanna non chiede tanto, vorrebbe solo essere libera di uscire come fanno tutti i suoi coetanei ma, oltre ad essere costretta su una sedia a rotelle e collegata a macchinari salvavita, è anche 'ostaggio' di casa sua, non potendo quasi mai uscire anche solo per una passeggiata.

Per esaudire il suo desiderio spera che la raccolta fondi la possa aiutare, anche in parte, a racimolare la cifra per comprare un'auto attrezzata che, come dice lei "le renderebbe la vita un po' più semplice e meno stancante".