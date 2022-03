Incendio distrugge officina in via Manzoni: "Aiutamo i titolari a ripartire"

Incendio distrugge nella notte l’officina di un elettrauto, a Foggia. E’ successo la scorsa notte, in via Manzoni; a generare le fiamme sarebbe stato un cortocircuito. Per aiutare i titolari dell’attività colpita è stata lanciata una raccolta fondi online: “Chi ha un’attività sa cosa significa vedere andare in fumo i sacrifici di una vita”, scrive la promotrice. “Purtroppo le spese da sostenere saranno molte e abbiamo bisogno di un piccolo aiuto da parte di tutti per poter ripartire. Grazie di cuore - conclude - per qualsiasi vostro contributo”. La raccolta fondi è raggiungibile sulla piattaforma GoFundMe. 20mila euro l’obiettivo da raggiungere.