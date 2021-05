Strappata alla vita a soli 29 anni, nel ricordo di Ilaria ex alunni del liceo lanciano raccolta fondi per la ricerca: "Era una madre esemplare"

Obiettivo della raccolta fondi, organizzata dagli ex alunni delle classi VA e della VB 2008-/2009 del Liceo 'Fazzini' di Vieste, è raccogliere fondi da destinare alla ricerca contro il cancro, in memoria di Ilaria, figlia della loro amata professoressa, scomparsa lo scorso 8 maggio a 29 anni

Una raccolta fondi in memoria di Ilaria, giovane donna e mamma scomparsa a soli 29 anni, a Vieste. Ad organizzarla sono gli ex alunni del liceo scientifico 'Fazzini' di Vieste, cresciuti e formati dalla mamma di Ilaria, loro docente.

“Cara prof, oggi che siamo uomini e donne, mamme e papà, capiamo ancora di più quanto prezioso sia stato il tuo insegnamento, e quanto grande sia la testimonianza di vita che ci lascia Ilaria, una ragazza buona, rispettosa, amorevole, sincera, schietta, forte, caparbia. Una donna vera, una mamma esemplare, di cui essere davvero orgogliosi”, scrivono.

Obiettivo della raccolta fondi, organizzata sulla piattaforma GoFundM,e dagli ex alunni delle classi VA e della VB 2008-/2009 del Liceo 'Fazzini', è raccogliere fondi da destinare alla ricerca contro il cancro, in memoria di Ilaria, figlia della loro amata professoressa, scomparsa lo scorso 8 maggio.

Ilaria ha scoperto la malattia a dicembre 2019, proprio mentre dava alla luce la piccola Alessia Maria: “Lascia questa terra a soli 29 anni - scrivono - e lascia sua figlia di 1 anno e mezzo. Abbiamo tanto pregato per la sua guarigione e la nostra comunità è sconvolta da questa morte prematura, inaspettata”.

Anche la mamma di Ilaria aveva avuto un cancro, sconfitto anni fa: “Eravamo solo degli adolescenti, rumorosi, a tratti molto fastidiosi, con i nostri dubbi esistenziali. Eppure in quel momento - si legge - abbiamo tirato fuori la parte più adulta, ci siamo uniti per lo stesso obiettivo: non fare casino come eravamo soliti fare, ascoltare, davvero, ciò che avevi da dirci. È stato il nostro modo di starti vicino, sebbene della vita non capissimo ancora molto”.

Oggi gli ex alunni del Fazzini hanno scelto di stare vicino alla loro prof. omaggiando Ilaria con quest’iniziativa: “Ila, lasci un segno indelebile nelle vite di tutti noi. Indimenticabile sarai, tu e il grande sorriso raggiante che avevi anche nei momenti più difficili, gli occhi grandi, intensamente blu e luminosi, la tua simpatia, le risate di cuore, la forza che sprigionavi, l’amore infinito per Alessia Maria. Grazie Ila - concludono - di aver toccato le nostre vite”.