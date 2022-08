Foggiani dal cuore d'oro rimettono in sella il prof. Battistella: 'Dante in bici' riparte dopo il furto

Oltre 600 euro raccolti per ?risarcire? - moralmente prima che economicamente - il professore Giorgio Battistella, derubato della sua bicicletta al termine della tappa foggiana del suo ?Dante in bici tour?. La somma è stata raccolta grazie all?azione inclusiva e corale di associazioni e cittadini foggiani solidali, concretizzatasi in una serata evento (qui i dettagli) che ha visto come protagonista proprio il declamatore trevigiano, tornato a Foggia, sul luogo del misfatto. Nonostante la serata non sia stata particolarmente partecipata, la solidarietà della comunità non è mancata e, al contrario, si è allargata anche ai trevigiani, per far proseguire questo pregevole percorso didattico/culturale.

?Nei giorni scorsi, abbiamo inviato al prof. Giorgio Battistella, nostro ospite, una somma superiore ai 600 euro, esito fruttuoso di una raccolta fondi e testimonianza concreta di una città che ha reagito ponendo rimedio ad un vile reato?, ha spiegato a FoggiaToday Pasquale Cataneo, del Movimento Equità Territoriale di Foggia e tra i promotori dell?iniziativa. ?Significative e preziose sono state le disponibilità degli artisti e studiosi, dei partecipanti all?iniziativa nonché dei cicloamatori di Funny Bike con la loro presenza, una bella dedica e un apporto economico incluso nella somma inviata, a questo semplice ma significativo atto?.

La manifestazione ha raggiunto l?obiettivo prioritario di reperire fondi per ricomprare una bici, in sostituzione di quella rubata, e consentire la ripresa del tour per il prossimo anno sulla costa tirrenica: ?Non posso che ribadire la mia soddisfazione e la mia gratitudine per quanto avvenuto in seguito all?ormai famoso furto della bici?, ha spiegato Battistella. ?E? una risposta di solidarietà concreta da parte di tanti cittadini foggiani e non. Ho ricevuto infatti, oltre alla cospicua somma di cui parla l?amico Cataneo, anche altri contributi economici da trevigiani che hanno voluto partecipare alla colletta. A giorni sarò in possesso di una nuova bici che chiamerò ?Foggiequità? in ricordo di questa bella esperienza e che mi accompagnerà lungo il 'DanteinBici Tour 2023' che sto già cominciando a preparare", conclude.