In pochi per ricomprargli la bici rubata, ma Battistella apprezza il gesto: "Bene ricevuto superiore al danno"

Una serata a Parcocittà per raccogliere i soldi per ricomprare la bicicletta rubata a Battistella, ma in pochi hanno raccolto l'invito del Movimento Equità Territoriale di Pasquale Cataneo

Ieri sera Foggia ha cercato di porre rimedio all figuraccia fatta con l'ospite trevigiano, venuto in città per decantare Dante, al quale nei giorni scorsi avevano rubato la bicicletta. Il Movimento Equità Territoriale, nella persona di Pasquale Cataneo, ha organizzato una serata a Parcocittà per reperire soldi per ricomprare la bici rubata a Giorgio Battistella.

Il giorno del furto, il 'Dante in bicicletta' era partito alla volta di Treviso per far ritorno a casa, in treno e senza bicicletta. Una brutta figura, l'ennesima, per la città di Foggia, alla quale si è cercato di porre rimedio organizzando una raccolta fondi, tramite una serata con ingresso a pagamento.

Purtroppo non è andata benissimo. Ieri sera c'erano circa 20 persone; ma per Giorgio Battistella, al netto della bici rubata, resta il ricordo di una città di cuore che ha cercato di porre rimedio ad un gesto vile, anche perché le biciclette non le rubano solo a Foggia e, proprio per sua ammissione, "la prima bici me la rubarono proprio a Treviso". Ma il detto "Mal comune mezzo gaudio", non è di certo una scusante per Foggia.

Per Cataneo la serata altro non è stata che un punto da cui ripartire, per una Foggia migliore.