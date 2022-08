Una raccolta fondi per Eugenio Cosco, il carabiniere morto in un terribile incidente dopo il turno di lavoro

Una raccolta fondi per sostenere ed essere vicini alla famiglia di Eugenio Cosco, il giovane carabiniere morto in un terribile incidente stradale, nel giorno di Ferragosto.

Quel giorno, Cosco era in moto: stava rientrando a casa, a Barletta, dopo il turno di servizio svolto a Manfredonia. Ad essergli fatale è stato l'impatto con un'autovettura, avvenuto sulla Statale 16, tra Margherita di Savoia e Barletta. Gli amici di Eugenio hanno avviato una raccolta fondi sulla piattaforma GoFundMe in sua memoria: "Eugenio era una bravissima persona, un amico sempre disponibile, con il sorriso e la battuta sempre pronta! Purtroppo, il destino lo ha portato via improvvisamente, lasciando un vuoto incolmabile!", spiegano. "La raccolta fondi vuole semplicemente dare un iniziale sostegno ai suoi cari, alla moglie Antonella e a loro due splendidi figli. Sono certo che tutti coloro che hanno conosciuto Gegè (così lo chiamavamo ai tempi in cui lavorava a Lamezia Terme), non esiteranno a fare una piccola donazione". Ad oggi sono stati raccolti circa oltre 3700 euro con 122 donazioni.