La piccola Bea ha bisogno dell'aiuto dei foggiani. I genitori: "Non sappiamo come altro fare"

Ci siamo occupati di Beatrice già diverse volte; la piccola affetta da Sma (atrofia muscolare spinale) spesso ha dovuto lottare non solo contro la sua malattia, ma anche contro la burocrazia. Nonostante tutto, i genitori si sono occupati di iniziative benefiche per aiutare chi ne avesse bisogno, senza chiedere mai nulla per loro. Ma questa volta sono loro che chiedono aiuto ai propri concittadini.

Beatrice oggi ha una carrozzina elettrica che la rende molto più autonoma: con piccoli movimenti, riesce a manovrare la sua sedia a rotelle, potendosi muovere per casa liberamente. Ma per accompagnarla a scuola tutte le mattine, i genitori, Claudio e Pina, sono costretti a lunghe manovre. Devono dapprima avvicinare Bea all’auto in carrozzina, spostare a braccio la piccola sul sedile anteriore e poi caricare la carrozzina nel vano posteriore del mezzo che hanno oggi a disposizione (che venne rubato e ritrovato danneggiato nel mese di giugno).

Ma spostare Beatrice a mano diventa ogni giorno più pesante; lei cresce e il peso aumenta. E’ quindi diventato indispensabile munirsi di un altro mezzo idoneo a caricare la sedia a rotelle elettrica, senza che Bea venga spostata a mano.

Per acquistare un altro mezzo, lo Stato si limita a stabilire l’iva al 4%, nessun altro aiuto economico è previsto. Mamma Pina e papà Claudio hanno da poco dovuto cambiare casa per eliminare ogni barriera architettonica e hanno anche un mutuo da pagare.

Come ci racconta la signora Pina ai microfoni, non hanno mai chiesto nessun aiuto economico. Anzi, si sono sempre adoperati per raccogliere fondi per altre iniziative benefiche, ma oggi chiedono, con non poche difficoltà, un aiuto economico per acquistare il mezzo che migliorerebbe notevolmente la vita della piccola Beatrice.

E’ quindi partita, da pochi giorni, una raccolta fondi (raggiungibile da QUI) finalizzata alla raccolta di 44mila euro per acquistare questa auto per Bea.