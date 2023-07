Rompe il vetro di un'auto e minaccia passanti: "Siamo stanchi di vivere nella paura"

E’ arrivata in redazione la segnalazione di un fatto increscioso. Una lettrice ci scrive che questa mattina, nella zona della stazione ferroviaria di Foggia, un suo conoscente “è stato vittima di un atto vandalico”. Come mostra la foto che ci ha inviato, il vetro dell’auto del malcapitato è andato letteralmente in frantumi.

La lettrice ci racconta quella che sarebbe stata la dinamica: a distruggere il vetro posteriore della macchina sarebbe stato un ragazzo di colore che – dopo essersi allontanato – sarebbe ritornato “con una bottiglia minacciando di fare altri danni a persone o cose”.

A fermarlo sarebbero stati il proprietario della vettura e altre persone, forse connazionali del ragazzo, che poi sarebbe stato portato via dalle forze dell’ordine. “Siamo stanchi di vivere con la paura” si sfoga la lettrice che chiede maggiore attenzione per quella zona.