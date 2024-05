Spaccio alla luce del sole e prostituzione in ogni anfratto: "Non funziona nemmeno la videosorveglianza"

In zona Stazione la situazione è drammatica: il quadro descritto dagli Amici del Viale è sconcertante, atteso che anche le telecamere pubbliche installate circa due anni fa avrebbero smesso di funzionare. A riprendere i reati che si consumano nell'area del quartiere ferrovia - dallo spaccio di droga alla prostituzione - ci pensano i residenti, evidentemente esausti per le condizioni in cui versa quella che una volta era una zona fiorente, appunto 'Il Salotto della Città'.

Nonostante le innumerevoli denunce alle autorità competenti e gli interventi compiuti dalla 'Squadra Stato' per ripristinare l'ordine pubblico, tra gli abitanti della zona c'è rabbia e sfiducia. Non si intravede all'orizzonte la vita d'uscita.

E intanto gli abusivi continuano a vendere materiale di indubbia provenienza occupando marciapiedi e strade, deiezioni e rilascio di interiora di animali, insieme all'abbandono indiscriminato dei rifiuti, complicano la situazione sotto il profilo igienico-sanitario: "Un problema serio che con l’approssimarsi dell’estate non può essere più rinviato" avvertono 'Gli Amici del Viale'

Tra le vie del quartiere ferrovia, inoltre, scooter e biciclette circolano nel senso di marcia opposto a quello indicato dai segnali stradali o sui marciapiedi con seri rischi e pericoli per pedoni e veicoli: "Si continua inoltre a spacciare alla luce del sole, a fare caporalato con servizi di taxi abusivi in spregio alle norme regionali sul trasporto dei lavoratori nei luoghi di lavoro, la prostituzione viene praticata in ogni anfratto, compresi gli androni dei palazzi".

Inoltre, denunciano i residenti, "solo qualche giorno fa una anziana donna è stata oggetto di attenzioni sessuali pesanti, mentre stava tornando a casa".

Di tutto questo si è parlato martedì 21 maggio a Palazzo di Città in un incontro monotematico su legalità e sicurezza del quartiere ferrovia alla presenza degli assessori del Comune di Foggia Giulio De Santis, Alice Amatore, Daniela Patano; della vicesindaca Lucia Aprile e della presidente del Consiglio Lia Azzarone.

Hanno partecipato le associazioni di categoria, Confcommercio, Confesercenti e Confartigianato, la community Difendiamo il Quartiere Ferrovia, l’associazione I Fratelli della Stazione e l’Aps Amici del Viale rappresentati dalla loro presidente Maria Luisa De Niro e dagli altri componenti del direttivo, Francesco Iudice, Alessandro Villella, Pietro Di Taranto e Roberta Apicella.

"Pur apprezzando l’azione amministrativa messa in campo dall’amministrazione Episcopo, le meritevoli operazioni delle forze dell’ordine e l’annuncio dell’installazione di un nuovo sistema di videosorveglianza e pur comprendendo l’annosa carenza di personale della Polizia Municipale, le istituzioni non possono e non devono rinunciare a garantire il rispetto della legalità e della civile convivenza nel tempo presente, col rischio di veicolare il messaggio che lo Stato non esista e non ci siano regole da rispettare".

Osserva la presidente degli Amici del Viale Maria Luisa De Niro: "Non hanno forse diritto gli anziani a vivere in quartiere sano e salubre e a poter usufruire dei pass per disabili? Molti residenti sono in carrozzella e non possono accedere ai marciapiedi, i cui scivoli sono costantemente occupati. È normale che i bambini e le bambine di ogni etnia debbano assistere a tale decadimento morale sui marciapiedi della loro città. Al di là della propaganda politica, delle passeggiate elettorali e delle belle parole astratte sull’inclusione dei migranti cosa si vuol fare per arginare il bivacco, lo spaccio e il rilascio di rifiuti?".

Gli Amici del Viale hanno chiesto una Zona a Traffico Limitato in via Podgora, via Piave, via Isonzo e via Monfalcone; un presidio fisso della Polizia Locale in via Podgora per contrastare l’esposizione e la vendita di merce sui marciapiedi; una ordinanza sindacale anti-bivacco con relativo divieto di consumo di alcool in strada e un'altra per il rispetto degli orari di esercizio delle attività commerciali. L'isola pedonale dal sabato pomeriggio alla domenica sera sul viale; l’eliminazione dei cassonetti dell’immondizia e il conferimento dei rifiuti porta porta, da tenere dentro le attività commerciali.