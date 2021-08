"Stiamo vivendo una ondata in piena regola". Lopalco: "E' mitigata dalla vaccinazione"

Per Pier Luigi Lopalco, assessore alla Sanità e Benessere Animale della Regione Puglia, “la situazione non è paragonabile alla scorsa estate” che era “il preludio alla seconda ondata”. Secondo l’epidemiologo pugliese “quella che stiamo vivendo ora è una ondata in piena regola ma fortunatamente mitigata dalla vaccinazione”. Un fattore per Lopalco positivo che “fa ben sperare per l’autunno. Questo il commento rilasciato all’Adnkronos Salute.

In Puglia i posti letto occupati in Rianimazione sono 24, ben lontana dalla soglia critica del 15% (5%), ma il dato nel giro di tre settimane è passato da 9 a 24 pazienti ricoverati, un incremento del 166%. Poco più che raddoppiato il numero di ricoverati in area non critica (da 75 a 163), comunque distante dalla soglia critica del 10% (6%)

Sale invece a 44,3 per 100mila abitanti l’incidenza settimanale in Puglia. Foggia resta la terza provincia con il dato più basso (34,9 casi).