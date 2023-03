La 'Quarta Mafia' di Laronga sbarca in Emilia Romagna: il tentativo di infiltrarsi della 'Società' e gli anticorpi dell'antimafia sociale

La 'Quarta Mafia', il racconto sul fronte del dott. Antonio Laronga, il procuratore aggiunto di Foggia che da oltre vent'anni si occupa di criminalità e mafie foggiane, varca i confini della provincia di Foggia. Il 9 e il 10 marzo il magistrato sarà in Emilia Romagna - nelle province di Reggio Emilia, Modena e Parma - per parlare della criminalità organizzata di Capitanata, in quei territori dove attraverso le operazioni antimafia 'Bacchus' e 'Grande Carro', sono stati accertati collegamenti tra esponenti dei clan foggiani e imprese emiliano-romagnole.

Scattato l'alert, per scongiurare il rischio di ulteriori tentativi della malavita di infiltrarsi nel tessuto economico-sociale di una regione virtuosa e sana da un punto di vista imprenditoriale, sono stati attivati gli anticorpi dell'antimafia sociale. Per la prima volta, nel progetto 'Noi contro le mafie' finanziato dalla regione Emilia Romagna, si parlerà delle mafie foggiane.

Durante le indagini dell'operazione dell'ottobre 2020 'Grande Carro' - in cui furono arrestate 48 persone - è stata documentata l'esistenza e l'operatività di una articolazione della batteria attiva a Foggia, Orta Nova, Ascoli Satriano e Cerignola con interessi anche su Rimini (continua a leggere).

Tuttavia, come sottolinea il dott. Antonio Laronga nel suo libro, una prima dimostrazione del salto di qualità compiuto dalla 'Società Foggiana' si è avuta nell'ambito del procedimento Bacchus, al quale il magistrato, nel suo libro, dedica un intero paragrafo: "Secondo l'ipotesi accusatoria il sodalizio mafioso foggiano riuscì ad investire i propri capitali illeciti, provenienti dalle tradizionali attività criminose, in un settore strategico dell'economia locale, come quello vitivinicolo....dove finte società emettevano fatture senza iva per vendite di mosto fittizie in favore di una società del ravvenate. In realtà a quest'ultima non arrivava nessuna merce, ma in realtà soldi "sporchi" tramite corrieri partiti in auto da Foggia. A quel punto la società romagnola procedeva al pagamento, con bonifico bancario, delle fatture maggiorate dell'iva, consentendo in tal modo, ai clan foggiani sia di riciclare il denaro sporco che di intascare l'importo corrispondente all'iva. La società ravennate, a sua volta, abbatteva fortemente i propri ricavi tramite la registrazione di acquisto di mosto fittizi, sui quali lucrava, altresì, i contributi comunitari non dovuti".