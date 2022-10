Aria irrespirabile a Foggia: "Odore strano, come uova marce", "pensavo avessi pestato qualcosa"

Almeno da quattro giorni a Foggia c'è un'aria irrespirabile, in quasi tutta la città, soprattutto lungo tutto il versante che va da via San Severo a via Antonio Gramsci. E' simile a una puzza di uova marce, scrive una lettrice. Numerose sono le segnalazioni giunte in redazione.

A qualsiasi ora del giorno, è comunque diversa o addiritttura più nauseabonda di quella avvertita dai foggiani nelle sere d'estate. "Non è la stessa puzza, è nociva alla salute" evidenzia un altro lettore. "Ma è possibile che Foggia deve continuare a vivere in questa puzza di m.... che puntualmente invade la città?" scrive Nicola sui social.

C'è chi ha associato l'odore stomachevole agli escrementi degli animali. "Ho guardato sotto alle mie scarpe, pensavo avessi pestato qualcosa". E' quello che avrebbero fatto un po' tutti stando a quanto riferiscono i cittadini. Ad ogni buon conto, il problema persiste. Ma l'estate è finita da un bel po'.