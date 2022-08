La solita puzza che rovina l'estate dei foggiani: "Così non si può vivere"

Da oramai alcune settimane i foggiani sono alle prese con il solito problema che si ogni estate si ripresenta in città, affrontato più volte e oggetto anche di manifestazioni di protesta, evidentemente mai risolto, se è vero, come è vero, che l'odore nauseabondo che attraversa vie, quartieri e abitazioni del capoluogo dauno, anche ques'estate sta mettendo a dura prova la resistenza degli abitanti.

Decine e decine le segnalazioni giunta in queste ore al nostro quotidiano, di persone esauste: "Come si fa a vivere con la puzza di letame che ti prende allo stomaco?". Il momento più critico la sera, quando è praticamente impossibile tenere aperte le finestre di casa.

Di notte si dorme con le imposte chiuse, ad accompagnare il sonno dei foggiani, ventilatori e condizionatori .Quello con la puzza è un appuntamento fisso: "Non c'è estate senza questo cattivo odore, non è possibile che nessuno intervenga per risolverlo del tutto. E poi ci riempiamo la bocca di turismo, servizi, civiltà, ambiente e sicurezza. Senza parole".