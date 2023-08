L'aria irrespirabile di Foggia: puntualmente si ripresenta il problema della puzza

Da alcuni giorni in città la puzza è tornata a farsi sentire. Strade e interi quartieri del capoluogo dauno, zona del centro compresa, sono attraversati da un odore nauseabondo, soprattutto alle primissime ore del mattino, intorno all'ora di pranzo e nelle ore serali. "Siamo in zona ospedale ed aprire le finestre intorno alle 23 è un problema. Qui nn si respira aria fresca, ma solo un cattivo odore nauseante. Se ne parla troppo e nn si risolve!".

Non ha tutti i torti Rachele, che, tuttavia, non è l'unica a scriverci e a lamentarsi della situazione che si trascina da anni senza che nessuno, realmente, riesca a risolverla del tutto. Di segnalazioni, da un po' di giorni, ne riceviamo a iosa. "Come ogni anno la puzza è insopportabile. Con questo caldo poi.... e sono solo le 9 di mattina... Ma possibile che non si riesce a trovare una soluzione?" tuona Patrizia. "Ma è possibile che non si possa stare con le finestre aperte la sera che finalmente rinfresca per via di questa puzza nauseabonda?" le fa eco Maria.

Un altro primato negativo, quello di Foggia, di città dall'aria irrespirabile. Il fenomeno odorigeno che si ripresenta puntualmente con l’avvento della stagione estiva, è acuito dai particolari picchi di caldo. Non c'è estate che passi senza il cattivo odore: "Ieri sera stavamo cenando quando ad un certo punto abbiamo sentito un odore di uova marce. Non è stato per nulla bello".