Foggia più bella e pulita, da tre mesi c'è chi si fa in quattro per renderla migliore. "Siamo un bel gruppo e cresciamo sempre più"

Una volta a settimana, dagli inizi di luglio, il gruppo 'La via della Felicità', ripulisce le zone di Foggia indicate dai cittadini. Centinaia i sacchi di immondizia riempiti, decine le aree della città ripulite. Guanti, pinze rifiuti e tanta buona volontà. Così uomini e donne provano a dare un segnale di ripresa in un periodo di stordimento generale. Ieri hanno ripulito la zona di via Gramsci: "Siamo un bel gruppo e cresciamo sempre più"